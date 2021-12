Möbelhaus Flindt : Diese historische Fassade in Schwerin wird Teil eines Holzhauses

Die Abrissarbeiten sind beendet: Nun beginnen die Vorarbeiten für ein neues Wohnhaus, das auf eine spezielle Weise erbaut wird

Schwerin | Die Fassade des früheren Möbelhauses Flindt an der Wittenburger Straße könnte auch Teil eines Filmsets sein. Es wäre ein Film, der wohl irgendwann Anfang der 50er-Jahre spielen würde. Zu der Zeit verkaufte die Möbelfabrik Flindt hochwertige Einrichtungen in der Schweriner Innenstadt. Der Name des Familienbetriebes prangt noch heute zwischen Verzierung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.