Schwerin : Hohes Kraut verschwindet erst im Oktober

Krebsfördener ärgert sich über den Zustand des Wassergrabens am Eingang zu seinem Wohngebiet. Während er dort ernsthafte Gefahr wittert, reagiert der Wasser- und Bodenverband gelassen.

Schwerin | Klaus-Jürgen Müller wohnt schon lange im Herrengrabenweg im Schweriner Stadtteil Krebsförden. Das kleine Gewässer, das seiner Straße den Namen gibt, macht ihm seit einigen Wochen große Sorgen. So verkrautet wie jetzt habe er es in all den Jahren noch nie erlebt. „Besonders schlimm ist es direkt an der Einfahrt von der Umgehungsstraße, also am Schul...

