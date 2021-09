Ein Dorf wird 850 Jahre alt : Hundorf feiert großes Jubiläum

Ortsteil der Gemeinde Seehof wurde vor 850 Jahren das erste Mal urkundlich erwähnt. Dafür ist eine große Festveranstaltung geplant.

Hundorf | Der „Ort des Schreckens und der Wildnis“ begeht in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Gemeint ist das Dorf Hundorf. 850 Jahre wird der Ortsteil der Gemeinde Seehof alt und das soll am 10. September gefeiert werden. Die Jubiläumsveranstaltung beginnt um 18 Uhr im Gemeindehaus in Seehof. Geplantes Festprogramm fällt kleiner aus Im feierlichen Rahmen...

