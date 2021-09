Gemeindevertreter beraten : Ideen für zukünftige Wärmeversorgung in Pinnow

Gemeinde lädt Landesenergie- und Klimaschutzagentur zur Informationsveranstaltung ein. Vertreter beraten über Zusammenarbeit.

Pinnow | Pinnow muss jetzt handeln. Aufgrund des maroden Nahwärmenetzes in Teilen der Gemeinde und den dadurch anstehenden Investitionen in Millionenhöhe besteht Handlungszwang. Nach Meinung aller Fachleute und der Kommunalaufsicht müsse nun zeitnah abgestimmt werden, wie die Wärmeversorgung in Zukunft aussehen soll. Auf der kommenden Gemeindevertretersitzung ...

