Ruhestörung im Schweriner Umland : Polizei löst illegale Party am Barniner See auf

Streife konnte die Ruhestörer erst in den frühen Morgenstunden ausfindig machen.

Barnin | Bereits in der Nacht zu Sonntag trafen erste Beschwerden über zu laute Musik in Barnin ein. Die Sternberger Polizei hätte jedoch in der Dunkelheit die Ruhestörer nicht ausfindig machen können, so der Pressesprecher der Polizeiinspektion Ludwigslust, Klaus Wiechmann. Aufgrund eines weiteren Einsatzes mussten die Beamten die Suche dann zunächst abbreche...

