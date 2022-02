Earth Hour : Im März gehen in Schwerin die Lichter aus

Die Stadt Schwerin beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Klimaschutzaktion Earth Hour der Umweltschutzorganisation WWF. Am 26. März wird es dunkel in der Stadt.

Schwerin | Wie schon in den vergangenen Jahren, beteiligt sich Schwerin an der weltweiten Umwelt- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Am 26. März wird dafür die Beleuchtung am Schloss und am Rathaus abgeschaltet und die Wahrzeichen so symbolisch für eine Stunde in Dunkelheit getaucht. Facebook Iframe Beteiligung erwünscht Im vergangenen Jahr erklärt...

