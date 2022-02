Corona in Schwerin : Impfgegner wollen weniger demonstrieren

Rund 630 Impfgegner hatten sich am Sonnabend auf dem Bertha-Klingberg-Platz versammelt und zogen dann eine Stunde lang durch die Innenstadt

Schwerin | Es wird künftig weniger Anti-Corona-Demonstrationen in Schwerin geben. Das kündigte Organisator Daniel Gurr am Sonnabend auf dem Bertha-Klingberg-Platz vor Beginn des Protestmarsches der Impfgegner an. Im März soll nur am ersten und dritten Sonnabend demonstriert werden, später nur noch einmal im Monat. Man brauche mehr Zeit zur Vorbereitung, sagte Gu...

