Neues Bauvorhaben : Reihenhäuser für junge Familien sollen in Crivitz entstehen

Die Brachfläche in der Lindenallee, direkt neben der Seniorenwohnanlage am Mehlbeerenweg, wird erschlossen.

Crivitz | Gute 130 Quadratmeter soll die Wohnfläche betragen. Fünf Zimmer auf drei Etagen verteilt, eine Dachterrasse in Richtung Süden und ein kleiner Garten gehören auch dazu. So sehen die derzeitigen Planungen der Reihenhäuser aus, die in der Lindenallee in Crivitz entstehen sollen. Wohnraum für junge Familien Helmut Harms möchte die Fläche neben der n...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.