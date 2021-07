La Bouche und die Alte Münze in Schwerin : In zwei beliebte Lokale bringen neue Betreiber frische Ideen

Das französische Bistro „La Bouche“ wird internationaler und in die Alte Münze zieht das syrische Restaurant „Nashla“.

Schwerin | In diesem Text erfährst du: welche zwei bekannten Schweriner Lokale jetzt mit neuer Philosophie eröffnet haben was es mit dem El Pato Gin auf sich hat warum es im Nachla-Restaurant wie bei einer syrischen Familie zu Hause schmeckt Wer die Alte Münze in der Schweriner Münzstraße betritt, findet sich plötzlich am Esstisch einer syrisc...

