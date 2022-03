Bauen in Schwerin : Industriehafen am Ziegelsee wurde beliebtes Wohngebiet

Teil fünf der SVZ-Serie zu Ergebnissen von 30 Jahren Städtebauförderung in Schwerin beschäftigt sich mit dem früheren Industriehafen am Ziegelinnensee. Dort ist ein modernes Wohngebiet entstanden.

Schwerin | Das moderne Wohngebiet am Schweriner Ziegelinnensee ist heute attraktiver Wohnstandort mit interessanter Geschichte. Schwerin als Hafenstadt? Trotz der vielen Seen spielte der Binnenwasserstraßenverkehr in Schwerin nie eine ernsthafte Rolle. Denn obwohl die Ostsee keine 20 Kilometer vom Schweriner See entfernt und sogar per Boot direkt erreichbar ist,...

