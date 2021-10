Stadtbibliothek Schwerin : Ingo Schulze zieht Literaturfreunde in seinen Bann

Der preisgekrönte Autor hat in der Stadtbibliothek aus einem seiner neusten Werke gelesen. Das Gespräch mit den Lesern habe in der Corona-Zeit gefehlt.

Schwerin | Die Schweriner Literaturtage ziehen Buchliebhaber weiter in ihren Bann. In der Stadtbibliothek in den Schweriner Höfen lauschten rund 70 Zuhörer am Mittwochabend dem Autor Ingo Schulze. Seine Wahl: „Die rechtschaffenen Mörder“, herausgekommen im vergangenen Jahr. Austausch mit Lesern hat gefehlt Die Geschichte beginnt in Dresden und erzählt davo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.