Schwerin : Investor plant Penny auf Spielplatz-Grundstück

Die Stadt möchte die Spielfläche an der Kieler Straße zu verkaufen. Doch eine Elterninitiative setzt sich für den Erhalt ein.

Schwerin | Auf dem Spielplatz an der Kieler Straße könnten schon bald die Kinderstimmen verstummen. Die Stadt Schwerin will die Fläche neben dem Ärztehaus an Investor Hans-Werner Stein verkaufen. Dieser plant auf dem Areal einen mehrstöckigen Neubau für einen größeren Penny-Markt und weitere medizinische Angebote wie Arztpraxen oder Tagespflege. Das wollen einig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.