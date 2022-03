Woche der Ausbildung : Jugendliche erlebten Faszination Metall bei Hydraulik Schwerin

„Woche der Ausbildung“ startete in Westmecklenburg mit einem Besuch bei Hydraulik Schwerin. Arbeitsagentur möchte interessierte Schulabgänger und Betriebe zusammenbringen.

Schwerin | Gucken, staunen, ausprobieren: Neun Jugendliche, die auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, erlebten bei der Firma Hydraulik Schwerin in Wüstmark jetzt hautnah, was es mit der Faszination Metall auf sich hat. Zum Auftakt der bundesweiten Woche der Ausbildung, an der sich auch die Schweriner Arbeitsagentur beteiligt, sahen sie sich im Unternehmen um...

