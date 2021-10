Arbeitsagentur Schwerin : Jugendlichen den Einstieg in den Beruf erleichtern

Das Projekt „Learn about skills - der Berufswahlparcours“ soll bis zum 22. Oktober etwa 1500 Siebt- und Achtklässlern die eigenen Stärken aufzeigen.

Schwerin | Wo liegen meine Stärken? Was möchte ich nach der Schule beruflich machen? Diese Fragen müssen sich die Schüler stellen, wenn der Schulabschluss kurz bevor steht. Hilfe für dieses Thema bietet das „Camp Schwerin“ mit dem Projekt „Learn about skills – der Berufswahlparcours“, das am heutigen Montag, 11. Oktober, gestartet ist. Eigene Stärken entdecke...

