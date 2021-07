Kirch Stück : Kapelle am Chor wird zur Werkstatt für Jugendliche

Die Kirchengemeinde plant eine große Baumaßnahme im kommenden Jahr.

Kirch Stück | Die kleine Kapelle auf dem Parkfriedhof in Kirch Stück hat ihre besten Tage bereits hinter sich. Die starken Risse an den östlichen Gebäudeecken sind nicht mehr zu übersehen und eine Flechte hat sich ihren Weg durch das Gemäuer gesucht und bedeckt mehr als die Hälfte des Gebäudes. In diesem Zustand ist die rote Backsteinkapelle gerade noch als Abstell...

