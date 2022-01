Diebstahl in Schwerin : Katalysatoren von Autohaus-Gelände in Wüstmark geklaut

Die Täter sind noch unbekannt, könnten laut Polizei jedoch aus dem Bereich der organisierten Kriminalität stammen.

Schwerin | Vermutlich in der Nacht vom vergangenen Freitag zu Sonnabend wurden auf dem Gelände eines Autohauses in Schwerin mehrere Katalysatoren entwendet. In einer Pressemitteilung der Polizei heißt es, die unbekannten Täter seien über den Zaun des Autohauses in der Werkstraße im Stadtteil Wüstmark gestiegen und hätten die Bauteile an mehreren Fahrzeugen ab...

