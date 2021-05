Nach Corona-Fall in Arztpraxis in Schwerin : Entwarnung für mehr als 200 Patienten: Kein weiterer positiver Corona-Befund

Die Quarantäne wird wohl auch für die letzten der mehr als 200 Patienten der Schweriner Arztpraxis von Dr. Peter Bossow offiziell aufgehoben.

Schwerin | Das Kapitel Massenquarantäne in Folge einer Infektion in der chirurgischen Praxis von Dr. Peter Bossow wird am Mittwoch wohl geschlossen. Laut Stadtverwaltung wurde bisher auch bei den zweiten Testungen der Kontaktpersonen der infizierten Krankenschwester kein positiver Befund entdeckt. Die letzten Ergebnisse sollen im Verlauf des Mittwochs vorliegen....

