Kinderhilfe in Schwerin : Kinderschutzbund freut sich über 2500-Euro-Spende

Der Serviceclub Inner Wheel Schwerin unterstützt den Pädagogischen Mittagstisch des Kinderschutzbundes.

Schwerin | Glückliche Gesichter bei Klein und Groß, als die Vorsitzende des Serviceclubs Inner Wheel die Spende an den Kinderschutzbund übergibt. Zusammen mit Weihnachtstüten voll mit Süßigkeiten, gesunden Leckereien, aber auch didaktischen Spielen für die Kinder, überreicht Katrin Mirgeler den Scheck über 2500 Euro an Dörte Graner, die Vorsitzende des Schwerine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.