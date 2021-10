Staatliche Museum Schwerin : Klangvoller Abschied in die Sanierung

Das Staatliche Museum schließt seine Tore bis 2024. Für alle Kunstfreunde gab es am Sonntag noch einmal ein buntes Programm.

Schwerin | Einem Gemälde einen Klang geben? Kein Problem mit dem Soundmobil von Alexander Löwenstein. So ließ sich auch Erika Karwat-Pernitz im Staatlichen Museum das Mobil erklären, um dann auf Geige und Glockenspiel eine Melodie zum Bild „Im Meer“ von Paul Fuhrmann einzuspielen. Mit einem wahrhaft bunten Programm hat sich das Museum am Sonntag in die Sanierung...

