Kreisverband wählt Vorsitzenden : Kommt es zur Stichwahl um den Schweriner Kleingärtner-Chefposten?

Nachdem Wolfram Görs seinen Rückzug bekanntgab, meldeten sich bisher nur zwei Bewerber für die Nachfolge

Schwerin | Die Schweriner Kleingartenwelt steht vor einer wichtigen Entscheidung. Nachdem Mitte Juni der Kreisverbandsvorsitzende Wolfram Görs seinen Rücktritt bekannt gab, steht am 20. November dessen Nachbesetzung an. Diese wird unter den Gartenfreunden mit Spannung erwartet, denn mit Nicolas Schlegel hat ein Kleingärtner seinen Hut in den Ring geworfen, der s...

