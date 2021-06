Kleingartenentwicklungskonzept : Schrebergärten in Schwerin verschwinden

Nach langem Hin und Her steht die Finanzierung für den Rückbau beim Kleingartenverein Hopfenbruchweg-Wiese – Pachterhöhung noch nicht vom Tisch

Schwerin | Sie bilden einen grünen Gürtel um die dichte Bebauung in der Innenstadt. Sie dienen der Naherholung und der Selbstversorgung. Und trotzdem müssen einige von ihnen weichen. Schrebergärten sind in Schwerin noch immer beliebt. Allerdings nicht mehr so beliebt, wie sie einmal waren. Es gibt Leerstand, einige Anlagen liegen auch zu nah an Gewässern. Mit de...

