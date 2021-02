Schwerin : Damit das Homeoffice nicht teuer wird

Mit Laptop und Küchentricks können Stromkosten gespart werden: Klima Allianz Schwerin gibt Tipps fürs Arbeiten zu Hause.

Schwerin | Ob Kuchen, Auflauf oder Pizza: Laut einschlägigen Rezepten stellt der Hobby-Koch das am besten in den vorgeheizten Backofen. Reine Stromverschwendung, kontert Stephanie Mottl von der Schweriner Klima Allianz. Aufs Vorheizen sollte man am besten verzicht...

