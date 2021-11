Mecklenburgisches Staatstheater : Komödie von Rebekka Kricheldorf feiert Premiere

Mit „Villa Dolorosa“ wird erstmals ein Stück von Rebekka Kricheldorf am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin gezeigt.

Schwerin | Kricheldorf zählt zu den meist gespielten deutschsprachigen Dramatikerinnen. Mit ihren Stücken ist sie regelmäßig Gast bei den Mühlheimer Theatertagen. Sie war Hausautorin am Nationaltheater Mannheim und Mitglied der künstlerischen Leitung am Theaterhaus Jena. Mit „Lustprinzip“ veröffentlichte sie in diesem Jahr ihren ersten Roman. Überschreibung d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.