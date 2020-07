Verstorbener Landesrabbiner : Komplex Schwerin gedenkt William Wolff

Die Einrichtung hat einen Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Rabbiner per Beamer auf die Fassade ihrer Hauses an der Pfaffenstraße 4 projiziert.

10. Juli 2020, 10:41 Uhr

Komplex Schwerin hat einen Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Rabbiner William Wolff per Beamer an der Fassade seines Hauses an der Pfaffenstraße 4 projiziert. Wolff war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren verstorben.

Die Einrichtung wollte dem Ehrenbürger Schwerins somit auf ihrem Wege gedenken.