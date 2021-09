Sport- und Kongresshalle : Roland-Kaiser-Konzert in Schwerin abgesagt

In der kommenden Woche wollte der Schlagerstar in der Sport- und Kongresshalle auftreten. Corona-Einschränkungen machen dem Veranstalter nun einen Strich durch die Rechnung. Es gibt aber auch eine gute Nachricht.

Schwerin | Schlagerfans mussten schon in der Vergangenheit starke Nerven zeigen, weil Konzerte abgesagt oder verschoben wurden. Nun trifft es auch den Auftritt von Roland Kaiser, der am 7. Oktober in der Sport- und Kongresshalle stattfinden sollte. Laut dem Veranstalter wird das Konzert abgesagt. Grund sind die weiterhin geltenden Corona-Einschränkungen, die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.