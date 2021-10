Naturschutzstation Schwerin : Malen und Tees mischen mit heimischen Pflanzen

Zwei kreative Angebote für Familien mit Kindern bietet das Nabu-Team in der Naturschutzstation in Zippendorf an den nächsten beiden Wochenenden an.

Schwerin | Pflanzen einmal künstlerisch und kulinarisch: Die Naturschutzstation Schwerin bietet an den kommenden zwei Wochenenden Workshops für Familien an. Zuerst wird es in der Naturwerkstatt am Sonnabend, 30. Oktober, ab 14 Uhr für etwa zwei Stunden bunt, mit dem Farbkasten aus der Natur. „Schon seit der Antike verwenden die Menschen Farbstoffe aus Naturmater...

