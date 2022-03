Krieg in der Ukraine : Gas-Stopp aus Russland würde Schwerin hart treffen

Während für den aktuellen Winter die Gas-Reserven noch reichen, steht Schwerin bei einem Gas-Engpass ab Herbst vor großen Herausforderungen.

Schwerin | Allein der Zeitpunkt beschreibt die verfängliche Situation: Während in Deutschland über die Abhängigkeit von russischem Erdgas und in Europa über einen möglichen Lieferstopp diskutiert wird, schweben am Donnerstagmorgen zwei 70-Tonnen-Gasturbinen über dem Schweriner Heizkraftwerk ein. Die beiden Komponenten sind Teil einer millionenschweren S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.