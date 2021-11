Schwerin : „Kultur-Soljanka“ in der alten Post schmeckte den Gästen

Der Verein „KombiNaht63“ möchte aus dem ehemaligen Schaltergebäude ein soziokulturelles Begegnungszentrum machen.

Schwerin | Premiere am Berliner Platz: In der alten Post wurde am Mittwoch zum ersten Mal „Kultur-Soljanka“ serviert. Eingeladen hatte der Verein „KombiNaht63“. Neben Musik und Tanz gab es jede Menge Gelegenheit zum Gespräch. So unterhielten sich die Stadtteilmanagerinnen Sara Köhler und Anne-Katrin Schulz gerne mit den Besuchern, um sie nach Wünschen für den Dr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.