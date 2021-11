Kunst in Kirch Stück : Altes Handwerk in der Scheune

Esther Jahn beginnt einen neuen Lebensabschnitt mit dem Projekt „WerkStück“, das sie gemeinsam mit ihrem Mann in Kirch Stück umsetzt.

Kirch Stück | In ihrer Werkstatt konzentriert sich Esther Jahn nur auf das Hier und Jetzt. Behutsam taucht sie die Vase in ihrer Hand in die Glasur. Alles um sie herum rückt in den Hintergrund. Das Gefäß hat sie zuvor auf der Drehscheibe gestaltet. Nun wartet es darauf, weiter verarbeitet zu werden. Beim Töpfern kann die Künstlerin aus Kirch Stück sich entfalten, a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.