Unfall auf Umgehungsstraße : Laster rammt Kleinwagen

Bei der Kollision auf der Umgehungsstraße in Schwerin wurde ein Autofahrer verletzt. Die Straße ist teilweise gesperrt.

Schwerin | Nach einem Unfall ist die Umgehungsstraße an der Abfahrt Neumühle in Fahrtrichtung Lankow gesperrt. Die Polizei leitet den Verkehr um die Unfallstelle. Ein Kleinwagen ist am Morgen mit einem Laster kollidiert. Mehr Informationen in Kürze. ...

