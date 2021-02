Schwerin : Laubenknacker in Schwerin unterwegs

In der Nacht zu Dienstag wurden allein in der Kleingartenanlage „Finkenkamp“ neun Häuser aufgebrochen

Schwerin | Sie haben Vorhängeschlösser aufgebrochen und Türen aufgehebelt: Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in neun Lauben in der Kleingartenanlage „Finkenkamp“ in Neumühle eingedrungen. Polizeisprecher Steffen Salow sprach von der ersten größeren Se...

