Ausflug mit dem Fahrrad : Lewitz-Verein eröffnet Radsaison mit Sternfahrt

In diesem Jahr wird es wieder die traditionelle Radsternfahrt durch die Lewitz geben. An acht Standorten geht es am 1. Mail los. Ziel wird wieder die Frostscheune Bahlenhüschen sein.

Bahlenhüschen | Den Frühling einläuten und gleichzeitig das Startsignal für die Fahrradsaison geben, das haben sich die Mitglieder des Lewitz-Vereins auch in diesem Jahr als ersten Punkt auf die Agenda geschrieben. Sie laden am 1. Mai zur traditionellen Radsternfahrt ein. Lesen Sie auch: Inventur der Wanderwege Nun schon zum zwölften Mal veranstaltet der Lewitz...

