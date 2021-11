Gutes tun in Schwerin : Lions Club Adventskalender: Erlös geht an krebskranke Kinder

Der Adventskalender des Lions Club Schwerin ist ab sofort erhältlich. Die Einnahmen fließen in ein Projekt der Kinderonkologie.

Schwerin | Seit heute ist der Adventskalender des Lions Club Schwerin erhältlich. Damit wollen die Initiatoren nicht nur die Adventszeit versüßen, sondern auch etwas für den guten Zweck tun. Der Erlös kommt krebskranken Kindern zugute. Gegen eine Spende von fünf Euro gibt es den Kalender in der Rösterei Fuchs am Markt und in den Filialen von Hugendubel am Marien...

