Kultur in Schwerin : Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau

Der in Schwerin aufgewachsene Autor Björn Stephan eröffnet die Literaturtage mit preisgekröntem Roman über den Dreesch, weitere namhafte Schriftsteller folgen.

Schwerin | 20 Autorenlesungen, mehrere davon mit Literaturpreisträgern, zwölf Besuche von Kinderbuchautoren, Lesen international an zehn öffentlichen Plätzen, Buchbesprechungen, musikalische Lesungen – die 26. Schweriner Literaturtage versprechen Vielfalt und Qualität. Eröffnen wird sie der ehemalige Schweriner Björn Stephan, der am 13. Oktober um 19.30 Uhr im C...

