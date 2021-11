Tradition in Schwerin : Lübecker Martensmann am 7. November erwartet

Der alte Brauch wird in diesem Jahr ohne den Mittelaltermarkt gefeiert. Auf den traditionellen Wein-Ausschank müssen Besucher trotzdem nicht verzichten. Ebenso wenig wie auf den großen Laternenumzug durch die Altstadt.

Schwerin | Seit dem Mittelalter liefert der Martensmann als Zeichen guter Nachbarschaft jährlich ein Fass Wein aus der Hansestadt Lübeck an die Herzöge von Mecklenburg in Schwerin. Der alte Brauch, der seit 2020 zum Immateriellen Kulturerbe der UNESCO zählt, wird in diesem Jahr zwar ohne Markttreiben, aber mit den dazugehörigen beliebten Ritualen gefeiert. Dazu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.