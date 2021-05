Großeinsatz in Schwerin : Mädchen beim Stehpaddeln weit abgetrieben

Feuerwehr und Notarzt bargen und versorgten die unterkühlten Jugendlichen.

Schwerin | Dieser Paddelausflug wird den beiden Jugendlichen sicher in Erinnerung bleiben – in keiner guten: Eine 14- und eine 17-Jährige waren am Mittwochabend mit ihren Stand-Up-Paddle-Boards auf dem Ziegelaußensee unterwegs. Doch zurück zum Ufer an der Möwenburgstraße schafften sie es nicht mehr. Wind und Strömung ließen sie abtreiben. Entkräftet blieben sie ...

