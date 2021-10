Kultur in Schwerin : Malerei im Dialog mit Theater

Die Künste treten wieder in Beziehung. In der Galerie des Theaters wurde am Freitag eine Ausstellung des Neubrandenburger Malers und Grafikers Gerd Frick eröffnet.

Schwerin | „Die Durststrecke ist vorbei.“ Mit diesen Worten eröffnete Dr. Michael Jungrichter, Vorsitzender der Theaterfreunde, am Freitagabend die Ausstellung von Arbeiten des Neubrandenburger Malers Gerd Frick in der Foyer-Galerie des Theaters, die gemeinsam mit dem Kunst- und Museumsverein organisiert wird. Dessen Vorsitzender, Dr. Klaus Gollert, betonte, das...

