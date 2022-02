Raben Steinfeld : Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Der 69-jährige erlitt bei dem Feuer am Dienstagnachmittag eine Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen an den Händen.

Raben Steinfeld | Bei einem Wohnungsbrand in Raben Steinfeld ist am späten Dienstagvormittag ein 69-jähriger Mann nach Polizeiangaben schwer verletzt worden. Das Opfer erlitt eine Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen an den Händen. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr im Obergeschoss eines Mehrfam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.