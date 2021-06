Zeugen gesucht : Mann schlägt bei Raubversuch in Schwerin auf junge Frau ein

Der Tatverdächtige wollte ihre Handtasche klauen. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwerin | Bei dem Versuch ihr die Handtasche zu klauen, schlug ein bisher unbekannter Täter einer jungen Schwerinerin mehrmals auf den Oberkörper und das Gesicht – und das mitten am Tag. Am Montag gegen 14.50 Uhr scheiterte der Mann dabei, der 28-Jährigen die Handtasche zu stehlen. Die Schwerinerin wehrte sich. Mann schlug immer wieder zu Im Ellerried in ...

