Bauen in Schwerin : Knüppelbrücke soll abgerissen werden

Marodes Tragwerk muss erneuert werden, Ersatzneubau soll nach historischem Vorbild erfolgen

Schwerin | Es ist die kleinste Brücke im Schlossgarten und sie ist einsturzgefährdet: die so genannte Knüppelbrücke am Südzipfel der Schlossbucht. Die naturbelassene Holzkonstruktion des nur sechs Meter breiten Bauwerks hat ihr im Volksmund diesen Namen eingebracht. Sie ist nicht nur ein hübsches Element im Schlossgarten mit Blick auf den Schweriner See, sondern...

