Aufführungen geplant : Mecklenburgisches Staatstheater nimmt Spielbetrieb wieder auf

Es geht wieder los. Nach langer Pause soll es Ende Februar wieder Aufführungen geben.

Schwerin, Parchim | Der Spielbetrieb im Mecklenburgischen Staatstheater wird wieder aufgenommen. Ab 22. Februar geht es in Schwerin los mit „Die Zauberflöte“ im Großen Haus und „Odyssee“ im E-Werk. Auf die erste Premiere darf sich das Publikum am 4. März mit dem Ballett „Through my Eyes“ freuen. Das Junge Staatstheater Parchim startet ab 26. Februar mit „Wie der Wahnsinn...

