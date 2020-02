Neue Studiengang in Schwerin : Medizin-Studenten erleben bei Helios Klinikalltag schon ab dem ersten Semester

Ihre klinische Ausbildung in Schwerin beginnen sie im Herbst 2021, doch schon jetzt schnupperten angehende Mediziner bei Helios rein

Die Arme sind gestreckt, der Rhythmus passt – 30-mal drücken, ziemlich schnell, etwa sechs Zentimeter tief, mit beiden Händen, mitten auf den Brustkorb, mitten aufs Herz. Joshua Andersen ist ein wenig außer Atem, kann kurz Luft schnappen, während Tom Dreßler zweimal die Beutelmaske über Mund und Nase des Patienten drückt. Dann ist Joshua wieder dran. 30-mal konzentriert drücken. Der 20-Jährige rettet ein Leben – heute nur in der Theorie, später will er das professionell machen. Lernen wird er das in Schwerin. Joshua Andersen gehört zu den ersten Medizinstudenten an der privaten Medical School in Hamburg, die in den Schweriner Helios-Kliniken ihre praktischen drei oder vier Klinikjahre verbringen werden.

Noch ist der Studiengang ganz neu, es gibt 120 Erstsemester. Für die angehenden Ärzte steht bis zum Physikum am Ende des vierten Semesters vor allem Büffeln und Auswendiglernen an. „Normalerweise laufen die ersten zwei Jahre des Medizinstudiums ohne klinischen Kontakt. Die angehenden Ärzte sehen weder ein Krankenhaus noch Patienten“, sagt Prof. Jörg-Peter Ritz, Ärztlicher Direktor der Helios Kliniken und Mitglied des Gründungsteams für den Studiengang Humanmedizin an der Medical School. Das neue Kooperationsteam Hamburg-Schwerin wollte seinen Studenten mehr bieten: Klinikalltag schon im ersten Semester. Im Schnelldurchlauf, in möglichst vielen Bereichen. Von Ende Januar bis Ende Februar sind Hamburger Studenten am Schweriner Krankenhaus, haben einen eng gestrickten Seminarplan mit Besuchen in der Psychiatrie, in den Operationssälen und der Inneren Medizin. Außerdem lernen sie die Grundlagen der Klinik-Hygiene, Reanimation, Sonografie, sie absolvieren einen Naht- und Knotenkurs am Spüli-Schwamm, lernen den neuen Operationsroboter DaVinci kennen und dürfen Visiten begleiten.

„Wir versuchen in einer knappen Woche einen Überblick zu geben über fast alle klinischen Fächer“, sagt Privatdozent Dr. Oliver Heese, Chefarzt für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie. Ein aufwendiges Unterfangen, was gleich mehrere Ziele verfolgt: „Wir wollen die Studenten motivieren, durchzuhalten bis zum Physikum. Wir möchten aber auch, dass sie Schwerin kennenlernen und dass unsere Mitarbeiter schon mal ein Gespür dafür bekommen, wie künftig die Arbeit im Hause sein wird.“

Die klinischen Semester in Schwerin beginnen im Herbst 2021. In Hoch-Zeiten werden später bis zu 360 Medizinstudenten am Standort Schwerin unterrichtet. Sie sollen nicht nur für frischen Wind und Lehr-Atmosphäre am Klinikum selbst sorgen, sondern auch für mehr junges Leben in der Stadt.

Obwohl sie in ihrer Seminarwoche täglich nach Hamburg pendeln konnten, entschieden sich viele Studenten jetzt schon, für ein paar Tage in Schwerin zu bleiben, buchten sich Hotel oder Ferienwohnung. „Nach dem Seminar gehen wir essen, lernen ein bisschen und werden uns auch mal die Kneipen angucken“, sagt Tom Dreßler. Der 21-Jährige stammt aus Neubrandenburg und hat nach dem Abi anderthalb Jahre als pflegerische Hilfskraft gearbeitet. Viele seiner Kommilitonen haben eine ähnliche Vorbildung. Joshua Andersen war als Rettungsassistent unterwegs. Ihre Ausbildung an der Medical School verdanken beide zum großen Teil ihren Eltern, die die Studiengebühren zahlen. „Wir haben Glück gehabt, dass unsere Familien sich das leisten können“, sagt Tom Dreßler. „Dass einige uns als junge Leute verpönen, die sich ihr Studium kaufen, ist aber nicht fair. Vielmehr ist es ein Armutszeugnis für Deutschland, dass es für Leute wie uns an den staatlichen Unis keine Plätze mehr gibt.“ Der Numerus clausus, also die Zulassungsbeschränkung, für Medizin liegt in Deutschland seit Jahren bei 1,0 bis 1,1.

Höflich, interessiert und begeisterungsfähig – das sind einige der Attribute, die Dr. Heese und Prof. Ritz nach den ersten Erfahrungen für die angehenden Ärzte finden. Auch ihnen hat es offensichtlich Spaß gemacht, ihr Wissen zu teilen und zu vermitteln. „Es war eine sehr freundliche Interaktion hier im Haus“, sagt Prof. Ritz. Das Konzept sei „sehr, sehr gut“ aufgegangen. Joshua und Tom jedenfalls freuen sich auf ein Wiedersehen mit Schwerin – im Herbst 2021, nach dem Physikum.