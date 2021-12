Mega Movies Schwerin : Stensen-Schüler freuen sich über Überraschung zum Nikolaus

Als sie am Nikolausmorgen in die Schule kamen, wussten die Kinder noch nicht, dass es an diesem Tag ins Kino geht. Mit diesem unerwarteten Ausflug sollte Weihnachtsstimmung verbreitet werden.

Schwerin | Leuchtende Kinderaugen, ein strahlendes Lachen im Gesicht und eine Tüte Popcorn in der Hand. Der Nikolaus hat sich für die Schüler der Nils-Stensen-Grundschule zum 6. Dezember etwas ganz Besonderes überlegt. Um für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen, ging es für alle Klassen in das Mega Movies Schwerin am Bleicherufer, um sich einen Weihnachtsfilm a...

