Sport beim SV Brüsewitz : Neuer Mehrzweckraum wird genau inspiziert – auch von Nachwuchskickern

Während die D-Jugend ihr Kickercamp auf dem Sportplatz abhalten, erarbeiten die Gemeindevertreter Regeln für die Nutzung des neuen Sportraumes in Brüsewitz

Brüsewitz | Neugierig schaut Ole Schulz in den neuen großen Raum im Brüsewitzer Sportheim. Hinten in der Ecke entdeckt er zahlreiche Geräte wie eine Beinpresse, ein Laufband oder ein Trimmrad. „Der Raum ist ziemlich cool“, sagt er. Das finden auch der Seniorenverband, die Kita und weitere Brüsewitzer, die den Mehrzweckraum in Zukunft nutzen wollen. Zahlreiche Anf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.