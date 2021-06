Schwerin : Mit dem Leih-Fahrrad günstig auf Tour gehen

Der Nachbarschaftstreff „ZiMT“ in der Ziolkowskistraße möchte künftig klassische Drahtesel und große Lastenräder zum kleinen Preis vermieten.

Mueßer Holz | Der Nachbarschaftstreff „Zukunft im Mueßer Holz“, kurz ZiMT, bietet in der Ziolkowskistraße 16c eine Menge Projekte an. Das geht von Mitmachcafe über Mietregal, Jugendfirma, Inklusionsküche, Kindernachmittag bis zu einer Holz- und Fahrradwerkstatt. Coronabedingt lagen viele dieser Projekte in den vergangenen Monaten auf Eis, jetzt werden sie Stück für...

