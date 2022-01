Mobilität der Zukunft : Wie kommen wir 2030 in Schwerin von A nach B?

Die Landeshauptstadt hat ein Problem: zu viele Autos. Sechs Studierende haben sich dieses Themas angenommen. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus und vor allem: Was wünschen sich die Schweriner?

Schwerin | In diesem Artikel erfährst du: Warum wir bei der Fortbewegung in Schwerin umdenken müssen Wie Mobilitätsstationen den Verkehr revolutionieren könnten Was Schwerinerinnen und Schweriner sich für die Zukunft wünschen Alltag in Schwerin im Jahr 2030: Für den Weg zur Arbeit nimmst du erst das Rad zur nächsten Mobilitätsstation. Von dort...

