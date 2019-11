Schwerin : Mueß: Im Stadtteil wird weiter gebaut

Bereits Georg Christian Friedrich Lisch ging davon aus, dass die Halbinsel Reppin von Slawen besiedelt war und sich hier ein slawischer Burgwall befand. Zwar ist diese Auffassung bis heute nicht gänzlich bewiesen, sie wird jedoch durch die Lage des Walls sowie durch archäologische Funde gedeckt. In der Nähe befinden sich auch ehemalige Tongruben und Abfälle einer Ziegelproduktion. Selbst der Name lässt sich aus dem slawischen Repin ableiten und bedeutet so viel wie Rübenland oder Rübendorf, was auf eine landwirtschaftliche Nutzung in dieser Zeit schließen lässt. Die erste urkundliche Erwähnung des ursprünglichen Fischer- und Bauerndorfes Mueß stammt aus dem Jahr 1304. Das Dorf befand sich zu der Zeit im Besitz des Ritters von Hazekop. Am Ende des 15. Jahrhunderts wurde es durch den mecklenburgischen Herzog erworben. Nach dem Dreißigjährigen Krieg, in dem das Dorf zerstört wurde, erfolgte eine Neubesiedlung. 1775 wurde für Prinzessin Charlotta ein Wanderweg zwischen Zippendorf und Mueß angelegt, der zeitweise durch einen Schlagbaum abgesperrt wurde. 1936 wurde Mueß nach Schwerin eingemeindet. (Quelle: Wikipedia)