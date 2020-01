Armut am Rand Schwerins : Muesser Holz: Ideen für den abgehängten Stadtteil

Arme geraten immer mehr an den Rand von Schwerin. Darüber wurde beim NDR debattiert.

von Mario Kuska

28. Januar 2020, 18:03 Uhr

Ein Wort, das mittlerweile beinahe in aller Munde ist: Segregation. Doch der Teilung der Gesellschaft in Arm und Reich soll politisch entgegengewirkt werden. Besonders groß ist in Schwerin die Schere zwischen Wohlsituierten in den Innenstadt-Bezirken und den sozial Schwachen am äußersten Rand der Stadt, im Mueßer Holz. 40 Prozent der etwa 11 200 Bewohner sind hier auf „Stütze“ angewiesen. In 22 Prozent der Haushalte leben Kinder – deutlich mehr als anderswo in der Landeshauptstadt. Davon wiederum 40 Prozent in Armut. Der Anteil der Ausländer ist nirgends in der Stadt höher – er beträgt 30,3 Prozent.

Themen genug also für die Podiumsdiskussion, zu der SVZ und NDR gestern Abend in den Campus am Turm eingeladen hatten. Oberbürgermeister Rico Badenschier, Infrastrukturminister Christian Pegel, Sozialforscher Professor Marcel Helbig und Stadtteilmanagerin Sandra Tondl beantworteten die Fragen der Moderatoren Andrea Gottke (NDR) und Bert Schüttpelz (SVZ).

Erkenntnisse, aber keine Zugeständnisse

„Ein möglicher Ansatz sind zum Beispiel Reihenhäuser, die am Berliner Platz entstehen könnten. Gefördert und bezahlbar“, nannte Infrastrukturminister Christian Pegel erste konstruktive Überlegungen aus der Politik. Oberbürgermeister Rico Badenschier hat auch die soziale Durchmischung im Blick. „Wir brauchen hier in den nächsten Jahren unbedingt eine weiterführende Schule“, so der Verwaltungs-chef. Dass das Mueßer Holz nicht weiter abgehängt werden darf, darin waren sich die Experten einig. Aber auch aus dem Publikum gab es sehr konkrete Meinungen.

Beispielsweise wurde mehrfach der Ruf nach kostenlosem oder zumindest erschwinglicherem Öffentlichen Personennahverkehr laut. Doch hier machten Badenschier und Pegel keine Zugeständnisse. Zwölf Millionen Euro jährlich durch Ticket-Einnahmen seien durch eine Umlage nicht zu finanzieren. Dem Infrastrukturminister war jedoch wichtig zu sagen, dass es nicht nur Stadtteile gebe, in denen immer die Sonne scheint und anderswo nicht. Auf die Begegnung der Menschen komme es an. Es sei immer ein Gesamtbild, das sich zeichne.

Dieses Bild will Stadtteilmanagerin Sandra Tondl im Mueßer Holz verbessert sehen. „Wir brauchen mehr höherwertige kulturelle Angebote für unsere Menschen und die entsprechende Förderung.“

Der Mann, der die ganze Diskussion mit seiner Studie über die Segregation überhaupt erst in Gang brachte, ist Sozialforscher Professor Marcel Helbig. Er stellte seine Untersuchung erstmals direkt in einem Plattenbaugebiet vor, wie er verriet.

Kommentar von Mario Kuska: Raum für mehr Begegnungen Dass sich für das so genannte abgehängte Viertel auf dem Dreesch auch Politiker einsetzen, halte ich für richtig. Menschen, die am Rande der Stadt leben, dürfen nicht der Rand der Gesellschaft sein. Aber ehrliche Durchmischung muss in der Praxis erst einmal funktionieren - in beide Richtungen. Und solange es im Umkreis erschwingliche Wohnalternativen gibt, wird der besser situierte Schweriner so schnell wohl noch nicht ins Mueßer Holz ziehen. Es geht also auch darum, den ärmeren Menschen Wohnangebote in der City zu ermöglichen und umgekehrt in den Randgebieten attraktiven Wohnraum zu schaffen. Dass die Schweriner sich aber jenseits von Sozialneid überall gern begegnen sollten, halte ich für den schönsten Ansatz der gewünschten Durchmischung.