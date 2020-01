Schwerin : Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Schwerin

Schwerin darf sich auf einen Höhepunkt für die ganze Familie freuen

von Werner Mett

27. Januar 2020, 12:00 Uhr

Am 7. März präsentiert das Theater Liberi „Die Schöne und das Biest - das Musical“ um 15 Uhr in der Sport- und Kongresshalle. Die humorvolle Adaption des Liberi-Autoren Helge Fedder entstaubt das altbekannte Märchen, ohne dabei die generationsübergreifende Botschaft zu verlieren: Es kommt auf die inneren Werte an. „Belle ist nicht wichtig, was andere als schön empfinden. Sie lässt nur ihr Herz entscheiden“, verrät Hauptdarstellerin Elisabeth Kirch.

Die Musiker Christoph Kloppenburg und Hans Christian Becker untermalen die Geschichte mit eigens komponierten Titeln. „Sentimental und verzaubernd, aber immer mit einem Augenzwinkern“, beschreibt Kloppenburg die Stücke. „Wir wollen das Publikum mit auf eine musikalische Reise nehmen: Pop trifft Rock, Schlager trifft Chanson und Jazz trifft Folklore.“

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren.

Der Ticketverkauf an den Vorverkaufsstellen hat begonnen – wie im SVZ-Kundencenter in der Mecklenburgstraße.