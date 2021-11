Vierte Corona-Welle in Schwerin : 116 Neuinfektionen an einem Tag – Kitas und Schulen betroffen

Die tagaktuelle Corona-Lage in der Landeshauptstadt: Einige Kinder und Jugendliche müssen in Quarantäne, darunter sind unter anderem Erst- und Zwölftklässler.

Schwerin | Schwerin befindet sich den zweiten Tag in Folge auf Stufe Orange der risikogewichteten Stufenkarte. Setzt sich der Trend fort, ist mit schärferen Maßnahmen am Freitag zu rechnen. Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt 116 Neuinfektionen in der Landeshauptstadt gemeldet. Zehn Menschen liegen aktuell auf einer Station im Klinikum. Die Infektionsinzidenz ...

